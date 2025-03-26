Представитель певца Кадырова назвал шоком сообщения о задержании артиста

Менеджмент участника проекта «Голос» Эмиля Кадырова шокирован сообщениями о причастности исполнителя к махинациям с «Пушкинской картой». Об этом представитель певца заявил в комментарии РИА «Новости» .

Подтвердить или опровергнуть сообщения о задержании Кадырова собеседник агентства отказался.

«Пока не даем никаких комментариев, для всего менеджмента артиста это шокирующая новость», — заявил представитель певца.

Пресс-служба московского главка СК в среду, 26 марта, сообщила о задержании группы мошенников, похитивших более одного миллиона рублей через организацию фиктивных мероприятий, билеты на которые продавали через «Пушкинские карты».

По данным ведомства, несуществующие выступления планировали провести в концертном зале «Эльдар». Автор схемы заключил с площадкой договор на выступление артиста, который входил в преступную группу. После этого участники через интернет искали владельцев «Пушкинских карт», предлагая им купить билеты. Всего таким образом они реализовали 321 проходку на несуществующий концерт.

По данным Telegram-канала Mash, артист Эмиль Кадыров стал непосредственным участником преступной схемы. Его задержали вместе с сообщниками и доставили на допрос к следователю.