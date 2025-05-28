Представитель Киркорова призвала не верить слухам о некрозе кожи у певца

Пресс-секретарь Филиппа Киркорова Екатерина Успенская рассказала News.ru , что процесс восстановления здоровья артиста может занять больше времени, чем предполагалось. Она также опровергла слухи о серьезных осложнениях болезни у певца.

Представитель исполнителя призвала не верить распространившейся информации о некрозе кожи у артиста.

«Хотелось бы попросить журналистов не ставить Филиппу [Киркорову] медицинских диагнозов и не опираться на слухи. Лечение идет полным ходом», — заявила Успенская.

Ранее появились сообщения, что у Киркорова диагностировали осложнения после ожога, полученного на концерте. Согласно некоторым источникам, певец столкнулся с частичным некрозом кожи и другими опасными состояниями.