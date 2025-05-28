Представитель Киркорова призвала не верить слухам о некрозе кожи у певца

Пресс-секретарь Филиппа Киркорова Екатерина Успенская рассказала News.ru, что процесс восстановления здоровья артиста может занять больше времени, чем предполагалось. Она также опровергла слухи о серьезных осложнениях болезни у певца.
Представитель исполнителя призвала не верить распространившейся информации о некрозе кожи у артиста.
«Хотелось бы попросить журналистов не ставить Филиппу [Киркорову] медицинских диагнозов и не опираться на слухи. Лечение идет полным ходом», — заявила Успенская.
Ранее появились сообщения, что у Киркорова диагностировали осложнения после ожога, полученного на концерте. Согласно некоторым источникам, певец столкнулся с частичным некрозом кожи и другими опасными состояниями.
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