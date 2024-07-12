«Предателей не прощают». Актер Бурляев — об антироссийских провокациях Пугачевой

Актер Бурляев назвал певицу Пугачеву предательницей, которую не простит народ

Фото: РИА «Новости»

Актер и депутат Госдумы Николай Бурляев заявил, что считает певицу Аллу Пугачеву предательницей. Своим мнением о Примадонне он поделился в интервью для издания «Московский комсомолец».

«Она предала свою родину. Это у нее надо спросить, зачем она это делает. Эпатаж — одна из причин. Ну и потом ей надо отрабатывать свои тридцать сребреников», — сказал Бурляев.

По его мнению, если Пугачева решит вернуться в Россию, то вряд ли сможет завоевать прежнее расположение к себе.

«Если на государственном уровне ее могут простить, то народ Пугачеву не простит никогда. Потому что предателей не прощают», — заключил Бурляев.

Актер также назвал шоу-бизнес антикультурой, которая развращает людей. В пример он привел полуголое выступление певицы Ольги Бузовой в Уфе в День защиты детей. В связи с этим Бурляев призвал соблюдать нормы приличия и поднимать душу человека.

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