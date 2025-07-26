Предать анафеме? Баскова, Киркорова и Лазарева захотели прогнать с экранов

Зрителей «уже подташнивает» от Сергея Лазарева, Николая Баскова и Филиппа Киркорова, их присутствие на телеэкране нужно сократить. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» музыкальный критик Сергей Соседов.

«У меня возникло ощущение, что это три „священные коровы“ на телевидении, причем на всех каналах. Эта троица без конца в эфире, и это уже даже неприлично. Их присутствие на телевидении надо сократить. Но это не значит, что надо их изгнать со сцены и вообще предать их анафеме», — пояснил свою позицию собеседник издания.

Критик отметил, что невозможно так часто видеть на экранах пусть даже самых талантливых и гениальных артистов. Также Соседов назвал исполнителей, которых тоже нужно убрать с экранов, но уже по другой причине — они прививают зрителю дурной вкус. Среди них он отметил Валю Карнавал, Ольгу Бузову и Клаву Коку.

Филипп Киркоров, пострадавший во время концерта в Санкт-Петербурге в конце апреля, объяснил поклонникам свою худобу. Он заявил, что похудение не связано с состоянием здоровья после ожога, а является результатом физических нагрузок.