На Татьяну Лазареву решили завести еще одно уголовное дело

Телеведущая Татьяна Лазарева* может стать фигуранткой еще одного уголовного дела. Ей грозит ответственность по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщил ТАСС .

«Лазаревой* грозит еще одно уголовное дело — по статье 330.1 УК РФ, основания его возбудить есть», — отметил собеседник агентства.

По словам сотрудника правоохранительных органов, в рамках этого дела Лазареву* могут приговорить к лишению свободы на срок до двух лет.

В 2022 году телеведущую внесли в перечень физических лиц — иноагентов. Ее уже не раз штрафовали за нарушение маркировки иноагента, а 13 июня стало известно, что Лазареву* объявили в розыск.

Против телеведущей также возбудили дело об оправдании терроризма. Росфинмониторинг внес ее в список террористов и экстремистов.

*Татьяна Лазарева признана иноагентом в России.