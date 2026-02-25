Праздничная программа «Все для тебя»

8 Марта, в Международный женский день, с праздничной программой «Все для тебя» на сцене «Лайв Арена» выступит народный артист Российской Федерации Стас Михайлов.

Идея праздничной программы «Все для тебя» родилась неслучайно, на протяжении многих лет Михайлов участвовал в бесконечной череде поздравлений к Международному женскому дню, достаточно вспомнить легендарные выступления в столичном метро или в аэропорту Шереметьево. Концерт-поздравление назрел. Ради него певец решил прервать традицию выступлений в свой собственный день рождения в апреле и сконцентрироваться на поздравлении главной половины человечества.

Программа праздничного концерта вберет в себя три десятка любимых песен, а над шоу уже трудятся ведущие специалисты шоу-индустрии. Кроме того, на концерте планируют снять некоторые эпизоды из одноименного художественного фильма, который расскажет о нелегком пути артиста к его любимым зрителям.

Торопитесь стать частью этой истории!

Когда: 8 марта в 18:00

Где: «Лайв Арена»

Возрастное ограничение: 6+