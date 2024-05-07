PR-директор Сукачева опровергла сообщения об отказе певца выступать в регионах | 360°

Знаменитости 07 мая 2024, 16:52 PR-директор Сукачева опровергла сообщения об отказе певца выступать в регионах PR-директор Сукачева Рогожникова опровергла слухи об отмене выступлений в России РИА «Новости»

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Рок-певец Гарик Сукачев не отказывался выступать в российских регионах. Распространяемая об этом информация не соответствует действительности, заявила в беседе с News.ru PR-директор артиста Анастасия Рогожникова.

Она отметила, что певец не принимал подобных решений. Более того, 12 июля состоится его выступление в Москве.

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«Отмена нескольких концертов, которая произошла из-за безответственных организаторов, — это не повод не давать концерты в будущем», — рассказала Рогожникова.

По ее словам, музыкант не будет обращаться в суд из-за распространения подобных слухов.

Сегодня Telegram-канал Mash сообщил, что артист намерен работать только над своим спектаклем в театре «Современник», а выступать будет исключительно на корпоративных мероприятиях.