Гарик Сукачев отказался выступать в регионах | 360°

Знаменитости 07 мая 2024, 11:47 Гарик Сукачев отказался выступать в регионах Mash: рок-певец Сукачев решил отказаться от выступлений в регионах России РИА «Новости»

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Рок-музыкант Гарик Сукачев решил отказаться от гастролей по российским регионам после скандала с мошенничеством. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, артист теперь сфокусируется на работе над своим спектаклем в театре «Современник», а выступать будет исключительно на корпоративных мероприятиях.

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Такое решение рокер принял после того, как сорвался его предыдущий тур. Концерты отменили в ряде городов — Ижевске, Казани, Самаре, Уфе, Челябинске и других.

Тогда фанаты начали обвинять Сукачева в мошенничестве из-за массовой отмены концертов и проблем с возвратом денег за билеты. Представитель музыканта возложил вину за случившееся на организатора — ООО «Бэст Ивэнтс Раша».

При этом цена за частные выступления рокера упала с девяти до семи миллионов рублей. За эту сумму он готов выступить на территории заказчика — в клубе или ресторане.