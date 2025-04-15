PR-директор Московского цирка опроверг слухи об отравлении Максима Никулина

С художественным руководителем Московского цирка на Цветном бульваре Максимом Никулиным все нормально. Новости о его болезни — ложь. Об этом заявил PR-директор учреждения Юрий Никулин в беседе с 360.ru.

«Не верьте всему, что пишут. С Максимом Юрьевичем все хорошо», — сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация, что Никулин вызывал ночью скорую помощь. Он якобы пожаловался врачам на резкие боли в животе и обезвоживание. Появились слухи, что худрук сильно отравился.

До этого похожий фейк распространили о здоровье 79-летнего юмориста Евгения Петросяна. В Сети появились данные, что комику стало плохо из-за недавно перенесенной операции на кишечнике. Жена артиста Татьяна Брухунова опровергла эту информацию.