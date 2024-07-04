Познер сбежал со спектакля о Маяковском с участием Кологривого

Телеведущий Познер ушел со спектакля о Маяковском с участием актера Кологривого

Pavel Kashaev, Павел Кашаев
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Телеведущий Владимир Познер посетил спектакль «Маяковский. Я сам» с актером Никитой Кологривым в главной роли в Театре Эстрады в Москве. Об этом сообщила журналистка Алена Мартынова в своем Telegram-канале Светский хроник.

В подтверждение этого она опубликовала фотографию знаменитости из зрительного зала. Познер надел строгий костюм, а верхние пуговицы на его рубашке были расстегнуты.

«Был с барышнями. Правда, до конца не остался — ушел в антракте», — уточнила Мартынова.

По ее словам, спектакль собрал аншлаг. Посмотреть его пришла в том числе телеведущая и блогер Алена Водонаева.

Ранее Кологривый признался, что лишился ролей после дебоша в кафе в Новосибирске. Свою выходку он назвал «странной идиотской шуткой».

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