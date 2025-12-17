Познер ответил на просьбы к Путину вернуть Урганта на телевидение

Журналист Владимир Познер в ответ на публикацию о просьбах вернуть телеведущего Ивана Урганта в эфир заявил, что в статье нет фамилий россиян, выступавших в его поддержку. Об этом он сообщил в беседе с изданием «Абзац» .

«Никаких фамилий людей, которые имели отношение к этой статье, там нет. К этой статье имеет отношение журналист, который является шефом бюро The New York Times в Москве», — отметил Познер.

По словам телеведущего, он внимательно изучил публикацию, которая была написана на английском языке. Авторы материала просто рассказали, что произошло с Ургантом. Познер добавил, что у него нет ответа на вопрос, почему американская газета решила написать об Урганте.

Посвященную Урганту статью опубликовали на сайте NYT 13 декабря. В материале акцентировалось внимание на том, что неназванные «видные россияне» якобы обращались к президенту Владимиру Путину с просьбами вернуть Ивана Урганта на телевидение.

Ранее Минюст провел проверку деятельности Урганта на признаки иностранного влияния.