Минюст попросят отчитаться о проверке Урганта на признаки иноагента

Депутат Госдумы Николай Новичков попросит у Минюста результаты проверки деятельности известного телеведущего Ивана Урганта на признаки иностранного влияния. Об этом парламентарий сообщил РИА «Новости» .

Депутат в начале апреля получил ответ из Министерства юстиции, что ведомство проведет проверку в отношении Урганта на предмет соответствия деятельности статусу иноагента.

«Я считаю, что ответ крайне позитивный, проверка необходима, но важно увидеть результат. Мне важно, чем это закончится, поэтому я буду Министерству юстиции об этом напоминать», — отметил Новичков.

По мнению депутата, подобные Урганту люди должны определиться, с кем они: с Россией, со своим народом или против него.

«Если Ургант не ведет экономической деятельности на территории России, то возникает вопрос: за счет чего он живет? Может быть, у него есть источники в других странах?» — поинтересовался парламентарий.

Ранее стало известно, что Ургант с женой оказались должниками по ЖКУ.