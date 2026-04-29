Пожалуйста, не пропускай. Земфира поддержала Сафонова, а тот упустил четыре мяча

Земфира нарядилась в форму вратаря «ПСЖ» Сафонова, тот пропустил четыре мяча

Певица Земфира* появилась на матче между «ПСЖ» и «Баварией» в форме российского вратаря Матвея Сафонова. Кадры со стадиона опубликовала в своих соцсетях актриса Рената Литвинова.

Артистки наблюдали за игрой с трибун стадиона «Парк де Пренс». Земфира* выбрала для похода на футбол игровую майку парижского клуба с фамилией Сафонова и номером 39. Таким образом певица решила поддержать россиянина.

Тренер выпустил Матвея Сафонова в стартовом составе парижан, полуфинальный поединок носил принципиальный характер. Игра для российского голкипера сложилась крайне неудачно. К финальному свистку он пропустил в свои ворота четыре мяча.

«ПСЖ» вырвал победу в тяжелейшем противостоянии, клуб обошел соперника всего на один гол. Слабая игра Сафонова стала предметом жесткой критики болельщиков.

Россиянин Матвей Сафонов перешел в французский «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года за 20 миллионов евро. Этот трансфер стал рекордным для российских вратарей.

Несмотря на высокую конкуренцию с итальянцем Джанлуиджи Доннаруммой, Сафонов регулярно получает игровое время в Лиге 1 и Лиге чемпионов.

Ранее Минюст РФ обвинил Земфиру* в антироссийской деятельности.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.