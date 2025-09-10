«Что он мне мог дать?» Пугачева рассказала о браке с Киркоровым

Пугачева заявила, что вышла замуж за Киркорова по просьбе его матери

Певица Алла Пугачева рассказала, что вышла замуж за Филиппа Киркорова по просьбе его матери. Об этом артистка заявила в интервью Катерине Гордеевой*.

Примадонна призналась, что в ее окружении многие просили «помочь Филиппчику» стать известным певцом. По словам Пугачевой, она решила «поднять» Киркорова за три года, а затем расстаться с ним.

«Он не может быть на меня обижен. Я дала ему все, что могла. А что он мне мог дать? Не знаю, он только насмехается надо мной в КВН или чем-то еще. В принципе, видно, что он благодарен мне», — отметила она.

Также артистка сообщила, что не раз навещала мать Киркорова Викторию, когда она болела раком.

«[Она] мне ставит кассету, а он [Филипп] там поет какую-то песенку в штанах в горох, тут перья и что-то еще. Она говорит: „Ну что это? Подскажи ему!“» — добавил Пугачева.

Ранее примадонна заявила, что уехала из России из-за травли своих младших детей. По ее словам, причиной стали нападки на их отца — юмориста Максима Галкина*.