«Потерял статус». Сыровар Олег Сирота решил жениться

Подмосковный сыровар, фермер и бизнесмен Олег Сирота нашел свою даму сердца. Об этом он рассказал в Telegram-канале .

«Когда потерял статус холостяка», — написал мужчина в публикации.

К посту сыровар прикрепил фотографию. На ней изображены две руки — его и дамы. На безымянном пальце у обоих надеты кольца. Пока неизвестно, помолвочные или обручальные.

Ранее 360.ru рассказал о жизни и личности Олега Сироты. Известность предприниматель получил после своего обращения к российскому лидеру Владимиру Путину на дискуссионном клубе «Валдай» в 2018 году. Фермер заявил, что 10 раз передавал главе государства свой сыр, однако его всегда забирала охрана.