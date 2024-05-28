«Поступают угрозы». Лидер «Миража» обвинил Запад в попытке отменить русскую культуру

Лидер группы «Мираж» Горбашов: в Германии пытаются отменить русскую культуру

Vladimir Volnikov/Russian Look
Фото: Vladimir Volnikov/Russian Look/Global Look Press

Группа «Мираж» вернулась с гастролей в Германии. Своими впечатлениями от поездки с изданием «Московский комсомолец» поделился лидер коллектива Алексей Горбашов.

Горбашов отметил, что несмотря на все сложности и угрозы, концерты в недружественных странах не прекращаются. Так, музыканты в очередной раз выступили на «Русской ярмарке». Несмотря на то, что в прошлом году слово «русская» из названия убрали, все знают, что на мероприятии будут звучать русские песни и русская речь.

«Мы узнали, что владельцам русских клубов и магазинов периодически поступают угрозы, требования сменить названия. На Западе вообще сейчас модно отменять русскую культуру, запрещать все русское», — поделился он.

Музыкант пообещал продолжать ездить туда, где коллектив ждут поклонники.

Ранее стало известно, что музыкантам из группы «Би-2» вручат молдавские паспорта. Президент страны Майя Санду подписала указ о предоставлении им гражданства.

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