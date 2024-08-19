Пострадавшая от аферистов Долина подняла цены на концерты

Mash: певица Лариса Долина повысила цены за корпоративы до 4 миллионов рублей

Народная артистка России Лариса Долина решила повысить стоимость своих корпоративов в 2,5 раза после скандала с украинскими мошенниками, из-за которых она потеряла 200 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным издания, теперь выступление певицы стоит четыре миллиона вместо 1,5 миллиона.

Журналисты уточнили, что после того, как в прессе начала распространяться информация об обмане Долиной, ее супруг стал контролировать концертный график артистки и самостоятельно рассматривать предложения о корпоративах.

Авторы статьи отметили, что многие предполагали временный перерыв в концертной деятельности артистки после аферы с жильем.

Однако Долина заявила, что спокойно переживает потерю пятикомнатной квартиры в Хамовниках. Артистка подчеркнула, что ее невозможно сломать.

Ранее аферисты убедили исполнительницу Ларису Долину в том, что ее недвижимость хотят отобрать мошенники. В итоге певица продала квартиру, думая, что спасает собственность.