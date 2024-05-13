«Постепенно спускается на дно». Продюсер обнародовал заработок Макаревича за границей | 360°

Знаменитости 13 мая 2024, 19:02 «Постепенно спускается на дно». Продюсер обнародовал заработок Макаревича за границей Продюсер Дворцов заявил, что Макаревич получает до 400 тысяч рублей за концерт Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

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Музыкант и лидер рок-коллектива «Машина времени» Андрей Макаревич*, проживая за рубежом, зарабатывает не больше 400 тысяч рублей за один концерт. Такую сумму продюсер Сергей Дворцов назвал в беседе с изданием «Страсти».

«На сегодняшний день он постепенно спускается на дно. Если он думает, что там, где он сейчас находится, у него будет популярность, большие деньги, то это не так», — заявил продюсер.

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По его словам, по сравнению с гонорарами, которые музыкант получал в России, сейчас его заработок сложно назвать достойным лидера группы «Машина времени».

«В России он зарабатывал достаточно неплохие гонорары. Там, я могу быть уверен, что за одно его выступление максимум ему могут заплатить 300-400 тысяч рублей», — отметил Дворцов.

Ранее в Таганском районном суде Москвы признали Макаревича* виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Музыканту назначили административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Также Макаревича* потребовали проверить на экстремизм после его высказываний в поддержку Украины в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом. Депутат Султан Хамзаев потребовал конфисковать имущество артиста на нужды СВО.

* Признан иноагентом на территории Российской Федерации.