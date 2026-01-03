Постарел и пополнел. Поклонников поразил помятый вид Максима Галкина

Юморист Галкин спел на новогоднем огоньке, поклонники отметили его помятый вид

Юморист Максим Галкин* спел на новогоднем огоньке, где, помимо него, участвовали эмигрировавшие российские артисты. Поклонники отметили его помятый вид, рассказало издание kp.ru .

Галкин* исполнил песню «Ветер перемен» из советского фильма «Мери Поппинс, до свидания». Зрители отметили, что юморист выглядел уставшим и помятым.

Поклонники заявили, что муж Аллы Пугачевой постарел и пополнел, а голос звучит не так чисто, как раньше.

Галкин* планирует взять перерыв до 12 января, потом у него запланирован концерт в Берлине. Знающие люди утверждают, что юморист* ради гонорара может отказаться от каникул.

Ценник за корпоратив артист* поднял в два раза, теперь за свое участие в представлении он просит 25 миллионов рублей.

В райдер Галкина* входит оплата междугородних звонков, дорогой алкоголь, лучшие номера и первый класс в самолете.

Ранее СМИ сообщили, что Галкин* намерен выступать на корпоративах в новогоднюю ночь и первые дни года.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов