Виноваты деньги: Галкин собрался бросить Пугачеву на Новый год

Признанный иноагентом комик Максим Галкин* собрался оставить свою супругу с детьми на Новый год. По данным Shot , причина — желание заработать. Шоумен собрался выступать на корпоративах на Кипре, так что праздник будет отмечать отдельно от семьи.

Выступления у Галкина* запланированы и в новогоднюю ночь, и в первый день 2026 года. Оба раза он будет веселить зрителей на частных вечеринках, уточнил собеседник канала.

После этого, по его словам, комик будет отдыхать 10 дней, а 12 января снова выступит. На этот раз в Берлине. Впрочем, в любой момент Галкин* готов прервать отдых и оставить семью ради внеочередного корпоратива, добавил источник Shot.

* Максим Галкин признан иноагентом в России.