Посмертная маска Высоцкого уйдет с молотка в Монако

Посмертную маску актера, поэта и исполнителя песен Владимира Высоцкого, отлитую из бронзы в 1980 году, выставят на торги 21 октября в Монако. Как сообщили представители аукционного дома Hermitage Fine Art , стоимость лота оценивается в 100–120 тысяч евро.

По описанию аукционного каталога, маску создали в имении Марины Влади — вдовы Высоцкого — под ее руководством. Этот экземпляр считается первым из трех известных бронзовых отливов, выполненных по оригинальной гипсовой форме, сделанной вскоре после смерти артиста. На поверхности маски выгравированы инициалы Марины Влади и год создания — 1980.

Оригинальную гипсовую форму изготовил советский скульптор Юрий Васильев, также создавший слепок левой руки поэта.

Высоцкий родился в Москве. С 1964 года служил в театре на Таганке, где сыграл около пятнадцати ролей. Снялся более чем в тридцати фильмах, включая «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль» и «Служили два товарища». Его песни, записанные на домашних магнитофонах, стали символом эпохи. Скончался 25 июля 1980 года на 43-м году жизни.

