Никита Высоцкий заявил, что презентация шоу «Высоцкий. Высота» выглядела грандиозно

Режиссер и сын знаменитого певца Никита Высоцкий поделился информацией о готовящемся музыкальном проекте, посвященном Владимиру Высоцкому. Об этом сообщило ИА НСН .

Новый музыкальный альбом под названием «Высоцкий. Высота» включает песни легендарного исполнителя, обработанные современными технологиями.

«Насколько я понимаю, там будет звучать не только голос Владимира Высоцкого. Там есть технологические вещи, современные аранжировки оркестровые, которые накладываются поверх голоса», — поделился Никита Высоцкий.

По его словам, презентация проекта выглядела действительно грандиозно, однако многое зависит от результата.