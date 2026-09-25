Последнюю песню кантри-певицы Долли Партон выпустят в альбоме U2

Последняя песня американской кантри-певицы Долли Партон, которая ушла из жизни в конце августа 2026 года, выйдет в альбоме группы U2. Об этом фронтмен коллектива Боно сообщил в интервью журналу Rolling Stone .

Композиция, получившая название Torn, записывалась в коллаборации с ирландским рок-коллективом. Она увидит свет в новом альбоме Carnaval de Luz.

«Когда она (Партон. — Прим. ред.) заболела, она встала с кровати, чтобы спеть эту песню, и вы можете ее послушать», — отметил Боно.

По словам артиста, дуэт записали в июне 2026 года. Выход пластинки запланирован на 13 ноября.

Долли Партон умерла в возрасте 80 лет после длительной борьбы с раком. Всего за четыре дня до кончины в интервью она строила планы на будущее. Звезду похоронили в Нэшвилле.