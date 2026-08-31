Кантри-певицу Долли Партон похоронили в Нэшвилле

Знаменитую певицу и актрису Долли Партон похоронили в США. Об этом сообщил телеканал ABC .

Частная церемония похорон прошла 28 августа в городе Нэшвилл, штат Теннесси на юге Соединенных Штатов. На следующий день, в субботу, состоялся благотворительный концерт в честь усопшей. Часть вырученных денег пожертвовали организации Parton's Imagination Library, которая занимается повышением грамотности среди детей.

Губернатор штата заявил, что намерен присвоить имя певицы местному аэропорту.

Долли Партон умерла в возрасте 80 лет после борьбы с раком. Всего за четыре дня до смерти в интервью она строила планы на будущее.

О жизни знаменитой певицы, ее тяжелом детстве и творческом пути — в материале 360.ru.