«Последний раз записываюсь без парика». Симоньян возобновился съемки

Главный редактор RT Маргарита Симоньян вернулась к работе над проектом «Ч.Т.Д.» после 40-дневного перерыва, связанного со смертью супруга Тиграна Кеосаяна. Журналистка заявила в Telegram-канале , что в последний раз записывает программу без парика.

«Я сама прохожу химиотерапию, это последний раз, когда могу записываться без парика. Наверное, я запишу сразу несколько выпусков, еще остались ролики, которые я записывала с лета. Посмотрим, как распорядится Господь», — сказала она.

Симоньян напомнила, что рассказывала весь год зрителям о подвигах солдат во время Великой Отечественной Войны. В 2025 году Россия отмечает 80-летие Победы.

Ранее журналистка сообщила, что уже купила себе несколько париков, которые будет носить после завершения всех процедур. Также Симоньян заявила, что не боится смерти, ведь там ее ждет муж, с которым она уже очень давно не играла в нарды.