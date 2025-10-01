После привета от Пугачевой Михалков рассказал, как чувствует себя на самом деле

Михалков заявил, что со здоровьем у него все в порядке

В недавнем интервью Алла Пугачева передала привет Никите Михалкову и пожелала ему здоровья. Некоторые предположили, что это неспроста и у режиссера есть проблемы. В беседе с Gorod48 Никита Сергеевич ответил, что с ним все в порядке.

На пресс-конференции в Липецке журналисты спросили режиссера о его здоровье. Вопрос возник после интервью с певицей Аллой Пугачевой, где она упомянула, что у Михалкова «кое-что болит».

Режиссер признался, что не понял, о каком «привете» Пугачевой идет речь.

«Какие проблемы? Спина болит — это правда!» — заявил Михалков.

Пугачева впервые после начала СВО дала большое интервью. Она рассказала о жизни за границей, личной жизни и отношениях с коллегами, которые остались в России. Артистка не считает себя предательницей, а свой брак с комиком-иноагентом Максимом Галкиным* называет настоящим счастьем.

* Признан иноагентом в России.