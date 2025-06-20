«Пошла кровь горлом». Актер Михайлов рассказал о проклятой роли в спектакле
Актер Михайлов рассказал о проклятой роли в спектакле о Грозном
Народный артист России Александр Михайлов едва не погиб при подготовке к роли Ивана Грозного в спектакле «Смерть царя Иоанна Грозного». Об этом сообщило издание News.ru.
«Многие актеры ушли в иной мир после прикосновения к Грозному: Николай Хмелев, Сергей Боярский (отец Михаила Боярского), Петр Мамонов», — отметил артист.
Ему самому участие в этом спектакле едва не стоило жизни.
«После шестого спектакля уезжаю на дачу подышать воздухом. Ноябрь, из соседей никого. Гулял — вдруг пошла кровь горлом, сразу вышло около пол-литра. Почему-то сгустками, комками. Встать уже не могу», — признался Михайлов.
Он добавил, что после этого случая провел в больнице полгода.
Ранее Михайлов рассказал, что воспринял выбор Дорошиной на роль Надюхи в фильме «Любовь и голуби» с большим трепетом, хотя и не был с ней знаком лично.