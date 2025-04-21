Актер Михайлов поделился, что воспринял выбор Дорошиной на роль Надюхи с большим трепетом

Семь лет назад не стало актрисы Нины Дорошиной, которая всю жизнь посвятила театру «Современник». Там ее заметил режиссер Владимир Меньшов и пригласил играть в фильме «Любовь и голуби». Легендарная Надюха принесла фильму всенародную популярность. RT публикует воспоминания партнеров Дорошиной по съемкам.

Нина Дорошина родилась в 1934 году в Лосиноостровске Московской области. Ее отец работал оценщиком на меховом комбинате, поэтому незадолго до начала войны был отправлен вместе с семьей в Иран. Нина смогла выучить фарси и приобщиться к восточной культуре.

В СССР семья вернулась в 1946 году. Уже тогда 12-летняя Нина понимала, что хочет стать артисткой, поэтому записалась в театральный кружок. После школы девушка поступила в несколько вузов столицы, но выбрала Щукинское училище, где, кстати, и сама преподавала с 1981 года. После учебы жизнь связала ее с театром «Современник», которому актриса отдала более 50 лет творческой деятельности.

Актер Александр Михайлов (сыгравший Василия Кузякина) рассказал, что воспринял выбор Дорошиной на роль Надюхи с большим трепетом, хотя и не был с ней знаком лично. Режиссер Владимир Меньшов определился с актрисой мгновенно — после просмотра спектакля.

По словам Михайлова, весь актерский состав фильма подбирался органично. На съемках группа импровизировала и хулиганила, а Дорошина помогала режиссеру. Ее редкой особенностью Михайлов называет невозможность отличить, где она настоящая, а где — в образе.