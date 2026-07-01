Популярные артисты пригласили поклонников на VK Fest с экрана Дома книги

FEDUK, Антоха MC и другие популярные артисты решили лично пригласить поклонников на VK Fest, который состоится летом в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Москве. Их обращения вместе с комментариями поклонников появились на медиаэкране Дома книги на Новом Арбате.

FEDUK выйдет на сцену в Санкт-Петербурге 5 июля, во второй день мероприятия. Певец и продюсер Мартин выступит в первый день московского фестиваля на ВДНХ — 18 июля.

Для некоторых поклонников этот сюрприз стал особенно приятным: они замечали на экране свои комментарии, фотографировались с ними и делились снимками в социальных сетях.

В начале июня фестиваль уже состоялся в Казани у Центра семьи «Казан» на берегу реки. Для зрителей выступили Татьяна Куртукова, Zivert, Клава Кока, тот же FEDUK и многие другие.