Поправившаяся Кудрявцева пожелала стройным «гореть в аду» | 360°

Знаменитости 18 мая 2024, 12:58 Поправившаяся Кудрявцева пожелала стройным «гореть в аду» Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на набранный лишний вес РИА «Новости»

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Телеведущая Лера Кудрявцева поправилась на три килограмма. В своем Telegram-канале она в шутливой форме резко высказалась о стройных людях.

Кудрявцева пояснила, что во время майских праздников отдыхала в Италии с подругой Катериной Гордон и дочкой Марией. Во время путешествия телеведущая не отказывала себе в блюдах местной кухни. Однако гастрономическое удовольствие обернулось для нее тремя лишними килограммами.

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«Если не знаете, как нажрать три килограмма за три дня, обращайтесь — выдам все пароли», — предложила поклонникам Кудрявцева в своем блоге.

Недавно телеведущая Лера Кудрявцева резко отреагировала на критику подписчиков, обвинивших ее в излишнем редактировании фотографии ее дочери Марии. Многие не заметили, что на снимке нарисованная картина.