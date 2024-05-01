«Люди, что с вами». Кудрявцева резко ответила на критику фото дочери | 360°

Знаменитости 01 мая 2024, 00:22 «Люди, что с вами». Кудрявцева резко ответила на критику фото дочери Ведущая Кудрявцева раскритиковала подписчиков из-за реакции на фото дочери РИА «Новости»

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Телеведущая Лера Кудрявцева раскритиковала своих подписчиков из-за негативной реакции на фотографию портрета ее дочери Марии. Актриса опубликовала снимок в соцсети Instagram*.

«Моя принцесса», — написала Кудрявцева под фотографией.

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Пользователи Сети не поняли, что это не настоящий снимок девочки, а фото нарисованного портрета. Многие обвинили телеведущую в излишнем редактировании снимка и добавлении лишней «гламурной мишуры».

«Это нарисованная картина, люди, что с вами», — заявила Кудрявцева.

Ранее стало известно о смерти двоюродной сестры телеведущей. По словам Кудрявцевой, ее родственница тяжело болела.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.