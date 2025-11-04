Поплавская раскрыла, что думал Николаев о сбежавши артистах

Телеведущий Юрий Николаев выступал против возвращения в Россию сбежавших после начала СВО артистов. Об этом заявила в Telegram-канале актриса Яна Поплавская.

«Кто уехал, значит, он против нас, значит, ему или ей обратной дороги в Россию уже нет, должны быть закрыты все концертные площадки здесь. Там — работайте, а обратной дороги быть не может», — процитировала она Николаева.

По словам Поплавской, телеведущий считал такое поведение некоторых российских артистов непатриотичным. Также актриса рассказала, что Николаев жил с ней в одном подъезде и каждое утро здоровался с ее сыном, когда тот был маленьким.

Телеведущий Юрий Николаев умер в возрасте 77 лет в Москве. Его коллега, диктор телевидения Татьяна Судец призналась, что всем, кто его знал, сейчас непросто.