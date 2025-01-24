Качок Шпак и Поперечный, возможно, попали под указ Трампа о депортации нелегалов из США
Mash: Поперечный и Шпак могли попали под указ Трампа о депортации
Под указ американского лидера Дональда Трампа о депортации нелегальных мигрантов попали три российских блогера. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Речь идет о Даниле Поперечном*, бодибилдере Александре Шпаке* и Илье Давыдове (Мэддисоне).
«В ближайшее время их могут выдворить из США вместе с сотней других россиян, которые уже находятся в депортационных тюрьмах», — написали авторы поста.
Формально мигранты просили убежища либо на сухопутной границе с Мексикой, либо в аэропортах. После этого нелегалы ждали решения офицеров службы ICE на временный въезда в США по упрощенной программе, которую приостановили после инаугурации Трампа.
Домой уже отправили активиста Евгения Машинина, которого задержали на несанкционированных митингах после начала спецоперации. Поперечный*, Шпак* и Давыдов тоже проходили по упрощенке, поэтому им грозит такая же участь.
Минобороны США отправит на границу с Мексикой 1,5 тысячи военных, дополнительные вертолеты и разведку. Это необходимо для депортации нелегальных мигрантов из Калифорнии и Техаса, заявил исполняющий обязанности главы Пентагона Роберт Сейлсес.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.