Попавший в больницу телеведущий Аскаров рассказал о своем состоянии | 360°

Эксклюзив

08 мая 2024, 13:34

Попавший в больницу телеведущий Аскаров рассказал о своем состоянии

Телеведущего Юрия Аскарова срочно доставили в больницу в Москве

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Пародист и телеведущий Юрий Аскаров попал в больницу в Москве. Об этом он рассказал в беседе с 360.ru.

У артиста были признаки острой респираторной вирусной инфекции. С подозрением на пневмонию его положили в Первую инфекционную больницу.

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«Какой-то вирус словил, мне совсем худо стало. Вот, доставили сюда», — пояснил Аскаров.

Диагноз юмористу пока не поставили, но назначили медицинское обследование.

«Пневмония не подтвердилась», — подчеркнул он.

На днях Николая Носкова также экстренно госпитализировали с подозрением на пневмонию. Певец пожаловался на высокую температуру, сильный кашель и боли в груди.

Соло-гитарист группы «Серьга» Андрей Кифияк попал в больницу в Москве. У него диагностировали внезапное падение уровня гемоглобина из-за обострения тяжелого хронического заболевания.

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