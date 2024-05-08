Попавший в больницу телеведущий Аскаров рассказал о своем состоянии | 360°

Эксклюзив 08 мая 2024, 13:34 Попавший в больницу телеведущий Аскаров рассказал о своем состоянии Телеведущего Юрия Аскарова срочно доставили в больницу в Москве РИА «Новости»

Читать 360 в

Пародист и телеведущий Юрий Аскаров попал в больницу в Москве. Об этом он рассказал в беседе с 360.ru.

У артиста были признаки острой респираторной вирусной инфекции. С подозрением на пневмонию его положили в Первую инфекционную больницу.

Реклама

«Какой-то вирус словил, мне совсем худо стало. Вот, доставили сюда», — пояснил Аскаров.

Диагноз юмористу пока не поставили, но назначили медицинское обследование.

«Пневмония не подтвердилась», — подчеркнул он.

На днях Николая Носкова также экстренно госпитализировали с подозрением на пневмонию. Певец пожаловался на высокую температуру, сильный кашель и боли в груди.

Соло-гитарист группы «Серьга» Андрей Кифияк попал в больницу в Москве. У него диагностировали внезапное падение уровня гемоглобина из-за обострения тяжелого хронического заболевания.