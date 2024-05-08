Попавший в больницу телеведущий Аскаров рассказал о своем состоянии | 360°

08 мая 2024, 13:34
Попавший в больницу телеведущий Аскаров рассказал о своем состоянии
Телеведущего Юрия Аскарова срочно доставили в больницу в Москве
Пародист и телеведущий Юрий Аскаров попал в больницу в Москве. Об этом он рассказал в беседе с 360.ru.
У артиста были признаки острой респираторной вирусной инфекции. С подозрением на пневмонию его положили в Первую инфекционную больницу.
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«Какой-то вирус словил, мне совсем худо стало. Вот, доставили сюда», — пояснил Аскаров.
Диагноз юмористу пока не поставили, но назначили медицинское обследование.
«Пневмония не подтвердилась», — подчеркнул он.
На днях Николая Носкова также экстренно госпитализировали с подозрением на пневмонию. Певец пожаловался на высокую температуру, сильный кашель и боли в груди.
Соло-гитарист группы «Серьга» Андрей Кифияк попал в больницу в Москве. У него диагностировали внезапное падение уровня гемоглобина из-за обострения тяжелого хронического заболевания.
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