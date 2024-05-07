Гитариста группы «Серьга» госпитализировали в Москве | 360°

07 мая 2024, 17:40
Гитариста группы «Серьга» госпитализировали в Москве
Рен ТВ: соло-гитарист группы «Серьга» Андрей Кифияк попал в больницу в Москве
Соло-гитариста группы «Серьга» Андрея Кифияка увезли в московскую больницу. Об ухудшении здоровья артиста сообщил источник РЕН ТВ.
По информации телеканала, музыканта госпитализировали после внезапного падения уровня гемоглобина. Оно произошло из-за обострения тяжелого хронического заболевания.
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Другие детали произошедшего и подробности о состоянии артиста не уточняются.
UPD: концертный директор группы Алексей Привалов уточнил, что Кифияка попал в больницу из-за планового обследования.
«Все живы-здоровы», — отметил он.
Ранее жена певца Николая Носкова рассказала о самочувствии артиста после инсульта, произошедшего четыре года назад. Его супруга поделилась, что это повлияло на его речевой центр.
На днях Носкова экстренно госпитализировали с подозрением на пневмонию. Певец пожаловался на высокую температуру, сильный кашель и боли в груди.
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