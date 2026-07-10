Режиссер Лунгин объяснил выбор рэпера Хаски на роль Лермонтова тем, что видит в нем современного поэта
В новом фильме Павла Лунгина «Лермонтов» титульную роль исполнит рэпер Хаски (настоящее имя Дмитрий Кузнецов). Об этом режиссер сообщил на очной защите национальных фильмов в Министерстве культуры, написало ИА НСН.
Лунгин подчеркнул, что его привлекает работа с творческими людьми, которые сами являются поэтами.
«Мне очень нравятся его стихи, даже отдельно от песен, просто его лирика. Мне нравится его восприятие действительности», — отметил режиссер.
Он также считает, что если бы Лермонтов жил в наше время, то был бы похож на Хаски.
«Я считаю, что все жанры хороши, кроме скучного, как писал Вольтер», — добавил Лунгин.
По словам режиссера, цель фильма — показать противоречия Лермонтова.