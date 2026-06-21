Помощник Диброва подтвердил госпитализацию телеведущего после вечеринки

Телеведущего Дмитрия Диброва доставили в больницу в Москве. Об этом изданию «Подъем» сообщил его помощник Петр Иванушко.

«Дмитрий случайно поскользнулся и упал. Он в больнице, но ситуация со здоровьем стабилизирована», — подтвердил представитель шоумена.

По информации телеграм-канала Mash, Дибров упал с лестницы в ночном клубе, где отдыхал вместе с бывшим кандидатом на пост президента России Ириной Хакамадой. Предварительно, телеведущий сломал нос и разбил голову.

Шоумена доставили в Боткинскую больницу, отметил источник. Вероятно, ему проведут операцию по исправлению перегородки носа.

В пресс-службе медучреждения РИА «Новости» уточнили, что Дибров находится в состоянии средней тяжести и дышит самостоятельно.