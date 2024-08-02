Помолодевший ради 18-летней невесты Лепс вызвал недоумение у поклонников

Певец Лепс сделал молодежную прическу и привел в недоумение поклонников

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Певец Григорий Лепс опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram* кадры с выступления в Москве. Пользователи Сети раскритиковали новую прическу артиста.

«Что со стрижкой?», «Стажер стриг, видимо, или 18-летняя подруга», «Машинка перестала работать, барбер сказал продолжить потом», «Пьяный был и клиент, и мастер! Махнули, не глядя», «Как ананасик», — написали они.

Однако многим поклонникам певца преображение понравилось.

gvleps/Instagram*
Фото: gvleps/Instagram*

«Стрижечка молодежная к лицу», «Какой все-таки Лепс харизматичный», «Отдохнувший, свежий, бодрый, лучший», «Классно со стрижкой, и не узнать, вот что значит жить по-новому», — написали фанаты.

Телеведущая и актриса Анна Калашникова ранее рассказала, что Лепс изменил образ жизни на более здоровый после встречи с новой возлюбленной. По ее словам, артист бросил пить и стал заниматься спортом ради невесты.

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