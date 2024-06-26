Бросил пить и занялся спортом. Лепс изменился после встречи с юной избранницей

Калашникова заявила, что Лепс бросил пить и стал заниматься спортом ради невесты

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Певец Григорий Лепс в отношениях с 18-летней Авророй Кибой изменил образ жизни на более здоровый. Об этом сообщила «Московскому комсомольцу» телеведущая и актриса Анна Калашникова.

«Друзья Лепса отметили, что, встретив Аврору, он перестал пить, занялся спортом. Конечно, это юная подруга так хорошо влияет и на него, и на его здоровье», — пояснила она.

Артистка подчеркнула, что Лепс сильно влюблен в юную избранницу и его намерения по отношению к ней серьезные.

Калашникова не исключала, что певец уже мог жениться на Авроре, никому не рассказав об этом. По словам актрисы, Лепс предпочитает не распространяться о личной жизни, поэтому свадебная церемония могла состояться тайно.

Однако бабушка молодой невесты ранее заявила журналистам, что свадьбы не было. По ее словам, сначала должна быть помолвка.

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