Помолодевший и похудевший. Пельш впервые за долгое время появился перед публикой

Ведущий Валдис Пельш предстал перед публикой на премьере фильма в Москве

Фото: РИА «Новости»

Российский телеведущий Валдис Пельш посетил премьеру фильма в Москве. Фотографию со светского мероприятия опубликовал Telegram-канал «Не Малахов».

На светское мероприятие Пельш пришел впервые за долгое время. Шоумена сопровождала его супруга Светлана Акимова.

Ведущий выглядел помолодевшим и похудевшим. Телезвезда предстал перед публикой в джинсах синего цвета и пиджаке в клетку.

В 2019 году телеведущий перенес операцию на сердце, после которой он проходил длительный период реабилитации.

Наибольшую известность Пельш получил как ведущий телепередач «Угадай мелодию», «Русская рулетка» и «Розыгрыш».

Ранее стало известно, что кинокомпания Пельша ООО «Документалист» за год потеряла почти 20 миллионов рублей.

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