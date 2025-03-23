Пугачева и Галкин попали в серьезную передрягу в Израиле

Мошенники от лица Галкина и Пугачевой собирали деньги в Сети для эмигрантов

Певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин* оказались втянутыми в аферу со сбором денег. Об этом сообщил сам юморист в личном блоге в Instagram**.

Галкин оставил супругу с двумя детьми на Кипре, пока сам отправился на гастроли в Израиль. А между тем аферисты устроили от имени супругов сбор денег на помощь эмигрантам. При этом мошенники заверили, что это официальная программа, которая нацелена на то, чтобы обеспечить нуждающимся людям постоянный доход.

«Поддержка от Галкина* и Пугачевой! Пока я нахожусь в туре с концертами в Израиле, начала работать официальная программа, благодаря которой люди получают постоянный доход. Я хочу поддержать своих соотечественников, и, возможно, эта возможность поможет и вам», — написали злоумышленники.

Для верности, злоумышленники даже сделали видео, пытаясь склонить доверчивых граждан отдавать свои деньги, используя репутацию Галкина* и Пугачевой.

Юмористу пришлось выпустить заявление с опровержением.

«Дорогие подписчики, <…> ходит фальшивая реклама с моим переделанным видео! Я никакие лохотроны не рекламирую! Это мошенники! Если я что-то рекламирую, то это может быть только в моем официальном аккаунте здесь!» — написал телеведущий.

В феврале Галкина* заподозрили в то, что у него начали появляться проблемы с алкоголем. Он опубликовал видео с бокалом в руках и порекомендовал пить и петь песни, если появилось плохое настроение.