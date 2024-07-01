«Получается, ты врала тогда?» Дукалис уличил Ротару во лжи

Актер Селин уличил певицу Ротару во лжи и призвал ее поговорить с совестью

Заслуженный артист России Сергей Селин, известный по роли старшего лейтенанта милиции Анатолия Дукалиса в сериале «Улица разбитых фонарей», прокомментировал политическую позицию певицы Софии Ротару, которая поддерживает Украину. Своим мнением он поделился с новостным порталом aif.ru .

Актер уличил артистку во вранье, напомнив, что она исполняла песню «Баллада о матери» на стихи поэта Андрея Дементьева. По сюжету песни, женщина пришла на показ документального фильма о войне и узнала на экране пропавшего в боях сына.

«Звучала очень трогательно. Получается, ты врала что ли тогда? Это же была песня про Великую Отечественную. <…> Прошу тебя — с совестью поговори со своей. Ты же не врала тогда! А если ты врала — значит, ты врала миллионам», — заявил Селин.

Ранее экс-гитарист певицы Аллы Пугачевой Александр Левшин объяснил отношение Ротару к России. По его словам, артистка пересмотрела свои взгляды после потери своего супруга музыканта Анатолия Евдокименко.