Польша начала размещать антидроновое оборудование вдоль границы с Белоруссией

Польша начала размещать антидроновое оборудование на наблюдательных башнях вдоль границы с Белоруссией. Об этом журналистам сообщил министр внутренних дел и администрации страны Марчин Кервиньский.

Выступая на фоне одной из недавно построенных металлических наблюдательных башен, министр отметил, что за последние месяцы на границе возведены пять таких объектов. По его словам, новая башня отличается тем, что на ней установлен первый кластер системы противодействия беспилотникам, предназначенный для охраны польской границы. Кервиньский уточнил, что оборудование планируется ввести в эксплуатацию в январе.

Ранее премьер-министр Дональд Туск заявлял, что над территорией Польши уничтожили дроны, которые он назвал представляющими угрозу и связал с Россией. Позднее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что речь шла более чем о десяти беспилотниках.

В ноябре президент Чехии Петр Павел также высказывался о необходимости более жесткой реакции на повторяющиеся нарушения воздушного пространства стран НАТО, заявив, что подобные инциденты не могут оставаться без ответа.