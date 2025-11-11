Президент Чехии призвал отвечать России силой на нарушение пространства НАТО

Президент Чехии Петр Павел заявил, что повторяющиеся нарушения воздушного пространства стран НАТО со стороны России нельзя терпеть бесконечно и что на них нужно реагировать с демонстрацией силы. Об этом он сообщил в ходе дискуссии со школьниками в Карловарском крае, написало Ceske Noviny .

Павел предупредил, что это не значит, что нужно автоматически сбивать каждое нарушившее границу воздушное судно, но пообещал, что если провокации продолжатся, ответ может быть жестким. Как утверждает чешский президент, Турция при намеренных повторных нарушениях сбила российский самолет, и после этого инцидента таких случаев стало заметно меньше. Исходя из этого он сделал вывод, что Москва уважает силу, а сдержанность воспринимает как слабость.

Президент также заверил, что российские самолеты и дроны уже не раз нарушали воздушные границы ряда государств НАТО — в том числе Польши, Румынии, Эстонии, Дании и Германии — и что подобные случаи, по его мнению, служат проверкой работы противовоздушной обороны и интегрированных систем альянса.

В сентябре Павел заявил, что союзники по НАТО должны жестко реагировать на возможные нарушения воздушного пространства и сбивать российские самолеты в таких случаях.