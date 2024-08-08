«Полный бред»: Волочкова — об идее депутатов проверять артистов на алкоголь

Волочкова назвала идею запретить артистам выступать пьяными бессмысленной

Bulkin Sergey/news.ru
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова раскритиковала инициативу депутатов Государственной думы о запрете выступления артистам в состоянии алкогольного опьянения. Свою позицию танцовщица высказала на странице в социальной сети Instagram*.

«Полный бред в Госдуме придумали», — написала она.

По ее мнению, запрещать артистам выступать пьяными не имеет смысла. Вместо этого Волочкова посоветовала призвать их к совести.

«Почему из-за каких-то некоторых людей нужно устраивать позорище артистам, которые несут высокое искусство в массы?» — задалась вопросом она.

Ранее звезда шоу «Импровизаторы» Дмитрий Позов признался, что участники иногда выходили на сцену нетрезвыми. Он уточнил, что из-за этого ни один концерт не был сорван.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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