«Полна сарказма и лжи». Меган Маркл найдет новый повод для скандала

Принц Гарри и Меган Маркл придумали заработок на жизни королевской семьи

flickr
Фото: flickr

Королевская семья Великобритании переживает из-за отсутствия новостей со стороны принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Возможно, они готовят новые публикации о жизни своих родственников, заявил королевский эксперт Том Бауэр в интервью изданию RadarOnline.com.

По его словам, герцоги Сассекские привыкли жить в королевской роскоши, однако деньги они зарабатывали в последнее время только на скандалах.  В 2023 году принц Гарри опубликовал свою автобиографию, а сейчас Меган готовится выпустить свою.

«Всякий раз, когда им нужна реклама, чтобы поддержать свою репутацию, они сбросят еще одну бомбу. Мы все еще ждем собственной автобиографии Меган, которая будет полна сарказма и лжи», — отметил Бауэр.

Королевский эксперт выразил уверенность, что принц Гарри и Меган Маркл не станут жалеть короля Карла III и принцессу Кейт Миддлтон, которая борется с раком.

В мае принц Гарри посетил Лондон. Карл III предложил ему пожить в королевских апартаментах, но сын отказался.

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