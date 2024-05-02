Полину Гагарину назвали идеальным кандидатом на Евровидение | 360°

02 мая 2024, 18:53
Полину Гагарину назвали идеальным кандидатом на Евровидение
Критик Бабичев назвал певицу Гагарину идеальным кандидатом на Евровидение
Идеальным кандидатом от России на Евровидении могла стать певица Полина Гагарина. Таким мнением музыкальный критик Евгений Бабичев поделился с изданием The Voice.
Собеседник отметил умение Гагариной интегрировать народные мотивы в свои композиции, что, по его словам, пользуется высоким спросом на подобных международных соревнованиях. При этом он подчеркнул, что музыка артистки остается при этом актуальной и современной.
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Критик подчеркнул, что посещал конкурс еще с нулевых и хорошо разбирается во вкусах экспертов.
«Нам от России, Беларуси, Украины нужны фирменные истории — то, что будет отражать вашу культуру. Нужны фолк-мотивы, фолк-инструменты», — вспомнил Бабичев слова организаторов Евровидения.
В этом году Евровидение пройдет в Швеции с 7 по 11 мая. Он состоится без участия России и Беларуси.
Организаторов конкурса обвинили в поддержке Израиля из-за денег. Некоторые зрители стали призывать к бойкоту Евровидения.
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