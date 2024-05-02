Полину Гагарину назвали идеальным кандидатом на Евровидение | 360°

Знаменитости 02 мая 2024, 18:53 Полину Гагарину назвали идеальным кандидатом на Евровидение Критик Бабичев назвал певицу Гагарину идеальным кандидатом на Евровидение РИА «Новости»

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Идеальным кандидатом от России на Евровидении могла стать певица Полина Гагарина. Таким мнением музыкальный критик Евгений Бабичев поделился с изданием The Voice.

Собеседник отметил умение Гагариной интегрировать народные мотивы в свои композиции, что, по его словам, пользуется высоким спросом на подобных международных соревнованиях. При этом он подчеркнул, что музыка артистки остается при этом актуальной и современной.

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Критик подчеркнул, что посещал конкурс еще с нулевых и хорошо разбирается во вкусах экспертов.

«Нам от России, Беларуси, Украины нужны фирменные истории — то, что будет отражать вашу культуру. Нужны фолк-мотивы, фолк-инструменты», — вспомнил Бабичев слова организаторов Евровидения.

В этом году Евровидение пройдет в Швеции с 7 по 11 мая. Он состоится без участия России и Беларуси.

Организаторов конкурса обвинили в поддержке Израиля из-за денег. Некоторые зрители стали призывать к бойкоту Евровидения.