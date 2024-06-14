Полина Гагарина на шоу «Контакты» подставила своего бывшего мужа

Певица Полина Гагарина на шоу «Контакты» с Антоном Шастуном оказалась в неудобном положении из-за звонка своему бывшему супругу Дмитрию Исхакову. Артистка задала ему вопрос, на который тот не смог ответить. Ролик разместили в Telegram-канале передачи.

По правилам шоу участникам задают вопросы и помогать отвечать на них должны контакты из телефонной книги. Для ответа на пятый, последний вопрос, Гагарина выбрала экс-супруга. Певица была уверена, что Исхаков, который у нее в телефоне записан по фамилии, поможет ей в решении математической задачи. Однако бывший муж не оправдал надежд.

«Ну подумай, не позорься», — обратилась к Исхакову певица.

«Я готов опозориться ради телепередач», — ответил абонент на том конце.

Певица и фотограф расстались в 2020 году после шести лет брака. Гагарина раскритиковала экс-супруга за его интервью об их совместной жизни.