Полина Гагарина пригрозила придушить Ваню Дмитриенко за шутку о возрасте

Певица Полина Гагарина устроила шуточный разнос младшему коллеге Ване Дмитриенко после того, как он неудачно пошутил о ее возрасте. Артистка потребовала от него публичных извинений в эфире ее истории в Instagram*.

В начале видео артистка заявила, что ждала его в доспехах, а он появился в «бабушкиной кофте». В ответ Ваня заявил, что не брал ее кофту.

«Сволочь. Что ты сейчас сделал? Извиняйся. Вы слышали это?» — в шутку возмутилась Гагарина.

Дмитриенко, пытаясь сгладить ситуацию, предложил ей спросить у аудитории, что делать с Гагариной, но та не стала ждать ответа зрителей и предложила два варианта: придушить его или оставить его еще до конца сезона шоу «Голос, дети».

«Не надо меня душить, люди не поймут», — попросил певец.

Гагарина сменила гнев на милость, признав, что Дмитриенко хорошо поет.

Ранее оба артиста стали членами жюри 13-го сезона шоу «Голос. Дети».

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.