Дмитриенко, Гагарина и Воробьев вошли в жюри 13-го сезона шоу «Голос. Дети»

Первый канал объявил имена наставников 13-го сезона телешоу «Голос. Дети», премьера которого запланирована на осень 2026 года. В их числе оказались сразу двое дебютантов — певцы Ваня Дмитриенко и Алексей Воробьев, уточнила пресс-служба телеканала.

В новом сезоне телешоу красные кресла-вертушки займут Ваня Дмитриенко и Полина Гагарина, а семейное сплит-кресло — Аида Гарифуллина и ее супруг Алексей Воробьев. Если для Гагариной это будет уже 11-й сезон «Голоса», то 20-летний Дмитриенко станет самым юным наставником в истории проекта.

«Мне важно будет дать детям мощную профессиональную прокачку. Родители везут конкурсантов из разных городов, в том числе издалека. Хочу, чтобы ни у кого ни на секунду не возникло мысли о напрасно потраченных силах и времени», — признался исполнитель хита «Силуэт».

Яна Чурикова будет ведущей проекта, а ее со-ведущей — Валя Карнавал.

Ранее победителя третьего сезона шоу «Голос. Дети» Данилу Плужникова заметили на Арбате, когда он выступал на улице. Продюсер Сергей Дворцов планирует поддержать талантливого артиста и предложить ему сотрудничество.